صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کیوی اوپنرز کا ٹیسٹ کرکٹ میں نیا تاریخی ریکارڈ قائم

  • کھیلوں کی دنیا
کیوی اوپنرز کا ٹیسٹ کرکٹ میں نیا تاریخی ریکارڈ قائم

کسی ٹیم کے دونوں اوپنرز نے میچ کی دونوں اننگز میں سنچریاں سکور کیں

 لاہور(سپورٹس ڈیسک ) کیوی اوپنرز نے ٹیسٹ کرکٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک نیا تاریخی ریکارڈ قائم کر دیا۔ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی ٹیم کے دونوں اوپنرز نے میچ کی دونوں اننگز میں سنچریاں سکور کی ہوں۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلے گئے ٹیسٹ میں دوسری اننگز کے دوران ٹام لیتھم نے 101 جبکہ ڈیون کانوے نے 100 رنز بنائے ۔ اس سے قبل پہلی اننگز میں ٹام لیتھم نے 137 اور ڈیون کانوے نے شاندار 227 رنز کی اننگز کھیلی تھی۔اس تاریخی کارکردگی کے ساتھ ڈیون کانوے ایک ہی ٹیسٹ میں ڈبل سنچری اور سنچری بنانے والے نیوزی لینڈ کے پہلے بیٹر بھی بن گئے ہیں۔یہ ریکارڈ ماونٹ مونگانوئی میں ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلے گئے تیسرے ٹیسٹ کے دوران قائم ہوا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مارگلہ… جنگل کہانی
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
قیمتی سرمایہ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان کو ایک جرم میں دوسری سزا
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو فنانسنگ، ترسیلاتِ زر اور قرضے
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
نوجوان خواب کی موت
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکر گزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak