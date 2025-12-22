کیوی اوپنرز کا ٹیسٹ کرکٹ میں نیا تاریخی ریکارڈ قائم
کسی ٹیم کے دونوں اوپنرز نے میچ کی دونوں اننگز میں سنچریاں سکور کیں
لاہور(سپورٹس ڈیسک ) کیوی اوپنرز نے ٹیسٹ کرکٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک نیا تاریخی ریکارڈ قائم کر دیا۔ٹیسٹ کرکٹ کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کسی ٹیم کے دونوں اوپنرز نے میچ کی دونوں اننگز میں سنچریاں سکور کی ہوں۔ ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلے گئے ٹیسٹ میں دوسری اننگز کے دوران ٹام لیتھم نے 101 جبکہ ڈیون کانوے نے 100 رنز بنائے ۔ اس سے قبل پہلی اننگز میں ٹام لیتھم نے 137 اور ڈیون کانوے نے شاندار 227 رنز کی اننگز کھیلی تھی۔اس تاریخی کارکردگی کے ساتھ ڈیون کانوے ایک ہی ٹیسٹ میں ڈبل سنچری اور سنچری بنانے والے نیوزی لینڈ کے پہلے بیٹر بھی بن گئے ہیں۔یہ ریکارڈ ماونٹ مونگانوئی میں ویسٹ انڈیز کے خلاف کھیلے گئے تیسرے ٹیسٹ کے دوران قائم ہوا۔