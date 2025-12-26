صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انٹرنیشنل لیگ ٹی 20:دبئی کیپیٹلز کی پلے آف مرحلے میں رسائی

  • کھیلوں کی دنیا
انٹرنیشنل لیگ ٹی 20:دبئی کیپیٹلز کی پلے آف مرحلے میں رسائی

دبئی (سپورٹس ڈیسک) دفاعی چیمپئن دبئی کیپیٹلز نے شارجہ واریئرز کو چھ وکٹوں سے شکست دے کر ڈی پی ورلڈ آئی ایل ٹی 20 سیزن 4 کے پلے آف مرحلے کے لیے کوالیفائی کر لیا۔۔۔

دبئی کیپیٹلز، ڈیزرٹ وائپرز اور ایم آئی ایمریٹس کے بعد پلے آف میں پہنچنے والی تیسری ٹیم بن گئی۔ دبئی اسٹیڈیم میں کرسمس ایو پر کھیلے گئے میچ میں شارجہ واریئرز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 8 وکٹوں کے نقصان پر 134 رنز بنائے ۔ دبئی کیپیٹلز نے 19.1 اوورز میں ہدف حاصل کر کے چھ وکٹوں سے کامیابی سمیٹی۔ جارڈن کاکس کو میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا۔، جبکہ وہ ٹورنامنٹ میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے بیٹر بھی بن گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

امریکا:چکن ونگ کھانے کا سب سے بڑا مقابلہ

چین:لڑکے نے لاکھوں ڈالر مالیت کا سونے کا تاج توڑ ڈالا

نورڈک ڈائٹ ٹائپ 2ذیا بیطس کے اثرات کم کرتی

کینسر کے علاج کیلئے نیا طریقہ تیار، مثبت نتائج

مونگ پھلی کھانے کا بہترین وقت شام کا ہوتا ہے

کاجو وزن کو قابو کرنے ، بلڈ شوگر ریگولیٹ کیلئے مفید

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی۔ شکریہ کس کا ادا کرنا ہے؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سانحۂ عظیم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اور فلیگ کیریئر بک گیا … (1)
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
الوداعی ملاقات
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کون سیکھا ہے صرف باتوں سے
آصف عفان
امیر حمزہ
دہلی میں علمی ٹاکرے کا حُسن
امیر حمزہ
Dunya Bethak