صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان بھر میں فیوچر سٹارز کرکٹ اکیڈمیز لگانے کا فیصلہ

  • کھیلوں کی دنیا
پاکستان بھر میں فیوچر سٹارز کرکٹ اکیڈمیز لگانے کا فیصلہ

کراچی (سپورٹس ڈیسک) ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی کرکٹ اکیڈمی قائم کر کے کوالیفائیڈ کوچز کی زیر نگرانی کھلاڑیوں کو تربیت فراہم کی جائے گی۔۔۔

 پی سی بی کے ڈائریکٹر کرکٹ آپریشنز عبداللہ خرم نیازی نے ریجنل کرکٹ ایسوسی ایشن کراچی کے صدر ندیم عمر سے بات چیت کے دوران کہا کہ کرکٹ سب کے لیے پروگرام کے تحت پاکستان بھر میں فیوچر سٹارز اکیڈمیز لگائی جائیں گی، جن کا آغاز ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی سے کیا جائے گا۔ اکیڈمیز سے نئے کھلاڑی ابھر کر سامنے آئیں گے ۔ ان اکیڈمیز کو نیشنل اکیڈمی سے منسلک کیا جائے گا، جبکہ اکیڈمیز کے کھلاڑیوں کو اداروں کی ٹیموں میں بھی شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

لاکھوں کے ڈاکے :نقدی ،زیورات، موبائل فونز لوٹ لئے

ٹریفک حادثات ،پیرافورس اہلکار سمیت 2 جاں بحق

شمالی چھاؤنی :دو بہنوں کی موت پولیس نے خودکشی قرار دیدی

کراچی :کال سنٹرز جرائم کا گڑھ، 6کروڑڈالر کا فراڈ پکڑاگیا

پشاور:ناکے پر 2لاکھ روپے کے جعلی کرنسی نوٹ برآمد ،ملزم گرفتار

مریدکے :لڑکے پر نامعلوم افراد کا وحشیانہ تشدد، مردہ سمجھ کر پھینک گئے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پبلک اکاؤنٹس کمیٹی۔ شکریہ کس کا ادا کرنا ہے؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سانحۂ عظیم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
اور فلیگ کیریئر بک گیا … (1)
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
الوداعی ملاقات
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کون سیکھا ہے صرف باتوں سے
آصف عفان
امیر حمزہ
دہلی میں علمی ٹاکرے کا حُسن
امیر حمزہ
Dunya Bethak