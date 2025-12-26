صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میگا باڈی بلڈنگ ایونٹ 26 جنوری کو پشاور میں ہوگا

  • کھیلوں کی دنیا
لاہور (سپورٹس ڈیسک) خیبر پختونخوا باڈی بلڈنگ ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام صوبے میں تن سازی کے کھیل کو فروغ دینے کے لیے ایک شاندار اور میگا باڈی بلڈنگ ایونٹ منعقد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔۔۔

یہ ایونٹ 26 جنوری 2026 کو نشتر ہال پشاور میں منعقد ہوگا۔ یہ ایونٹ ہر سال کی طرح اس بار بھی سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور کے شہداء کی یاد میں منعقد کیا جا رہا ہے ، جس کا مقصد شہداء کو خراجِ عقیدت پیش کرنا اور ان کی قربانیوں کو ہمیشہ زندہ رکھنا ہے ۔یہ ایونٹ 26 جنوری 2026 کو نشتر ہال پشاور میں منعقد ہوگا۔ یہ ایونٹ ہر سال کی طرح اس بار بھی سانحہ آرمی پبلک اسکول پشاور کے شہداء کی یاد میں منعقد کیا جا رہا ہے ، جس کا مقصد شہداء کو خراجِ عقیدت پیش کرنا اور ان کی قربانیوں کو ہمیشہ زندہ رکھنا ہے ۔

 

 

