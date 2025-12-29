صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دوری سری لنکا:بابر، شاہین،حارث ٹیم سے ڈراپ

  • کھیلوں کی دنیا
خواجہ نافع پہلی بار ٹی ٹونٹی سکواڈ میں شامل، شاداب خان کی بھی واپسی

اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)پاکستان کرکٹ بورڈ نے سری لنکا کیساتھ ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے 15 رکنی سکواڈ کا اعلان کردیا۔ قومی کرکٹ ٹیم 4 اور 5 جنوری کو مرحلہ وار سری لنکا روانہ ہوگی۔سلمان علی آغا سری لنکا پاکستانی ٹیم کی قیادت کریں گے ۔وکٹ کیپر بلے باز خواجہ نافع پہلی بار ٹی ٹونٹی سکواڈ میں شامل، شاداب خان کندھے کی سرجری کے بعد ٹی ٹونٹی سکواڈ میں واپس آگئے ۔پاکستان اور سری لنکا تین ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز کھیلیں گے ۔پاکستان اور سری لنکا کے تمام میچز دمبولا میں کھیلے جائیں گے ۔تین ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میچز 7 جنوری، 9 اور 11 جنوری کو کھیلے جائیں گے ۔ٹی ٹونٹی سیریز ورلڈ کپ سکواڈ چننے میں مددگار ثابت ہو گی۔

ٹی ٹونٹی سکواڈ میں سلمان علی آغا (کپتان)، عبدالصمد ، ابرار احمد، فہیم اشرف، فخر زمان، خواجہ محمد نافع (وکٹ کیپر)، محمد نواز، محمد سلمان مرزا، محمد وسیم جونیئر، نسیم شاہ، صاحبزادہ فرحان (وکٹ کیپر)، صائم ایوب، شاداب خان، عثمان خان (وکٹ کیپر)، اور عثمان طارق شامل ہیں۔ ٹیم مینجمنٹ میں نوید اکرم چیمہ منیجر ، مائیک ہیسن وائٹ بال ہیڈ کوچ)، ایشلے نوفکی بولنگ کوچ ، محمد حنیف ملک بیٹنگ کوچ ، شین مکڈرموٹ فیلڈنگ کوچ جبکہ دیگر سٹاف میں کلف ڈیکن، گرانٹ لوڈن، طلحہ اعجاز ودیگر شامل ہیں۔

 

