پاکستانی کرکٹر عماد وسیم اور اہلیہ کی راہیں جدا ہوگئیں
لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستان کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر عماد وسیم اور ان کی اہلیہ ثانیہ اشفاق کی راہیں جدا ہو گئیں۔
قومی کرکٹر عماد وسیم نے سوشل میڈیا پر علیحدگی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ مسلسل اختلافات کے باعث اہلیہ سے راہیں جدا کیں، بہت سے اختلافات گزشتہ سالوں سے حل نہ ہو سکے ۔عماد وسیم نے مداحوں اور عوام سے درخواست کی کہ ان کی پرائیویسی کا احترام کیا جائے ، پرانی تصاویر کو استعمال نہ کیا جائے اور ثانیہ اشفاق کو اب ان کی اہلیہ نہ کہا جائے ۔قومی کرکٹر نے مزید کہا کہ ذاتی معاملات پر منفی بات کرنے والوں کے خلاف لیگل ایکشن لوں گا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ موجود رہیں گے اور ان کی مکمل دیکھ بھال کریں گے ۔