قومی پلیئرز کی پابندی کے باوجود سکاٹش سکواش میں شرکت
کے حوالے سے پاکستان سکواش فیڈریشن اپنے اجلاس میں فیصلہ کرے گی
لاہور(سپورٹس ڈیسک)پاکستانی کھلاڑیوں نے یو ایس اوپن جونیئر کے بعد سکاٹ لینڈ اوپن جونیئر سکواش چیمپئن شپ میں بھی پابندی کے فیصلے کی دھجیاں اڑا دیں، قومی سکواش فیڈریشن کی جانب سے دستبرداری کے باوجود ایک درجن سے زائد پاکستانی کھلاڑیوں نے سکاٹ لینڈ کے شہر ایڈن برگ میں جاری سکاٹش جونیئر اوپن سکواش چیمپئن شپ میں شرکت کی۔ذرائع کے مطابق ان مقابلوں میں شرکت کرنے والے کھلاڑیوں کے حوالے سے پاکستان سکواش فیڈریشن اپنے اجلاس میں فیصلہ کرے گی۔
واضح رہے کہ عمروں پر شک کی بنیاد پر کھلاڑیوں کی کیٹیگریز تبدیل کرنے پر پاکستان سکواش فیڈریشن نے یو ایس جونیئر اوپن، سکاٹش جونیئر اور برٹش جونیئر اوپن سکواش چیمپئن شپ سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا ۔بوائز انڈر 19 میں ارسلان عبداللہ، محمد ریان، محمد عثمان اور ارسلان خاور،بوائز انڈر 17میں عامر عدنان، عمر فاروق بٹ، محمد فہیل بٹ ،سمیر خان اور محسن،بوائز انڈر 15 میں ٹاپ سیڈ محمد سہیل عدنان، محمد مصطفی خان، محمد بن عاطف اور طارق کے ساتھ بوائز انڈر 13 میں محمد مصطفی خان بھی شامل ہیں۔