صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیئرمین پی سی بی کا سیالکوٹ سٹیڈیم آباد کرنے کا وعدہ:حمزہ مجید

  • کھیلوں کی دنیا
چیئرمین پی سی بی کا سیالکوٹ سٹیڈیم آباد کرنے کا وعدہ:حمزہ مجید

لاہور(سپورٹس ڈیسک )پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کی 8ویں ٹیم سیالکوٹ کے مالک حمزہ مجید نے کہاہے کہ چیئرمین پی سی بی نے وعدہ کیا ہے کہ جلد سیالکوٹ سٹیڈیم کو بھی آباد کریں گے ، ہم نے بڈ جیتی ہے مگر اب ہم پر ذمے داریاں بہت ہیں۔

نیشنل ہاکی سٹیڈیم میں پریس کانفرنس کی کے دوران انہوں نے کہا کہ سیالکوٹ کے لوگ کرکٹ کے بے حد شوقین ہیں، پیر کو ہمارا پی ایس ایل کے ساتھ معاہدہ ہوگا۔ان کا مزید کہنا تھا کہ کھلاڑیوں کے انتخاب کے لیے ہر فرنچائز کو بھرپور موقع ملے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

خلا میں تیرتا آٹھ فٹبال فیلڈز کے برابر سیارچہ دریافت

ریسٹورنٹ ملازم کو روٹی پر تھوکنا مہنگا پڑگیا، ویڈیو وائرل

2010 میں آرڈر کیے گئے فونز 16 سال بعد موصول

2026 کی پہلی وائرل میم ’’365 بٹنز‘‘کیا ہے ؟

یوٹیوب سے سیکھ کر نوجوان نے لاکھوں ڈالر کی کمپنی بنالی

20 برس 1 ہی نمبر استعمال کرنیوالا کروڑوں ڈالر جیت گیا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
’’شفیق الامت‘‘سے محرومی
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
شوق جو باقی رہ گئے ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (2)
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پی ٹی آئی کی سٹریٹ موومنٹ
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دنیا میں ڈنڈا راج قائم ہونے والا ہے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
صومالیہ کی تقسیم‘ عالم اسلام کے خلاف سازش
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak