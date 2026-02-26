صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ایس ایل کے 4سالہ برانڈ پارٹنرشپ رائٹس ملٹی بلین روپے میں فروخت

  • کھیلوں کی دنیا
پی ایس ایل کے 4سالہ برانڈ پارٹنرشپ رائٹس ملٹی بلین روپے میں فروخت

لاہور(سپورٹس ڈیسک)پی ایس ایل کے 4سال کے لیے برانڈ پارٹنر شپ رائٹس فروخت کردئیے گئے ہیں۔ایچ بی ایل پی ایس ایل برانڈ پارٹنرشپ رائٹس کی قیمت میں 1 ہزار 226 فیصد اضافہ ہوا ہے ، ٹرانس گروپ ایف زیڈ ای نے ریزرو پرائس سے زائد ملٹی بلین روپے کی ریکارڈ بولی دے کر حقوق حاصل کیے ہیں۔

طبرانڈ پارٹنرشپ 2026ء سے 2029ء تک کے لیے ہے ، اس میں 6 کیٹیگری رائٹس اور ایک امپائر برانڈنگ رائٹ شامل ہے ۔سی ای او پی ایس ایل سلمان نصیر نے کہا ہے کہ برانڈ پارٹنرشپ رائٹس میں اضافہ لیگ کی بڑھتی مقبولیت کا ثبوت ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم شاہ جہاں کے زمانے میں ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
موسم اور موسمیاتی تبدیلیاں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
رمضان کلچر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
اِچی کاوا کا بوزنہ
عمران یعقوب خان
کنور دلشاد
طیارہ خریداری ، تصویر کا دوسرا رُخ
کنور دلشاد
سعود عثمانی
اعتدال‘ مگر اعتدال کے ساتھ
سعود عثمانی
Dunya Bethak