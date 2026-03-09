صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قومی ٹی 20 کپ ایبٹ آباد نے ملتان کو 8 وکٹوں سے پچھاڑ دیا

  • کھیلوں کی دنیا
قومی ٹی 20 کپ ایبٹ آباد نے ملتان کو 8 وکٹوں سے پچھاڑ دیا

ملتان نے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 204 رنز بنائے ،موہر سعید کے 74 رنز،شاداب خان کے تین شکار ایبٹ آباد نے آخری گیند پر دو وکٹوں کے نقصان پر 204 رنز کا ہدف حاصل کرکے شاندار فتح اپنے نام کی،کامران غلام کے 95 رنز

پشاور(سپورٹس ڈیسک)ایبٹ آباد نے ملتان کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی، ایبٹ آباد نے آخری گیند پر دو وکٹوں کے نقصان پر 204 رنز کا ہدف حاصل کرکے شاندار فتح اپنے نام کی۔پشاور میں جاری قومی ٹی ٹونٹی کرکٹ کپ کے ایک دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے میں ملتان نے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 204 رنز بنائے ۔ ملتان کی جانب سے موہر سعید نے 74 رنز کی جارحانہ اننگز کھیلی جبکہ محمد شہزاد نے 54 اور بسم اللہ خان نے 45 رنز بنا کر ٹیم کے مجموعے کو مضبوط بنایا۔ایبٹ آباد کی جانب سے شاداب خان نے عمدہ بولنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے تین کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔205 رنز کے ہدف کے تعاقب میں ایبٹ آباد کے بیٹرز نے شاندار کھیل پیش کیا۔ کامران غلام نے 95 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیل کر ٹیم کی جیت میں کلیدی کردار ادا کیا۔ شاہ زیب نے 52 جبکہ خوشدل شاہ نے 30 رنز بنا کر ٹیم کی کامیابی میں اہم حصہ ڈالا۔ایبٹ آباد نے آخری بال پر دو وکٹوں کے نقصان پر ہدف حاصل کر کے میچ اپنے نام کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

گوجرانوالہ:مبینہ مقابلے، 8 ریکارڈ یافتہ ملزم زخمی، گرفتار

شہر میں 13 وارداتیں، اچھرہ سے 95 لاکھ روپے مالیتی سونا چوری

کوئٹہ میں فائرنگ سے سی ٹی ڈی کا سب انسپکٹر شہید

سر عام اسلحہ کی نمائش کرنے والا ملزم گرفتار

فیکٹری میں لاکھوں کے کپڑے کی چوری، 2 ملزم گرفتار

نجی ہسپتال سے لاکھوں روپے مالیت کا سامان چوری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہم اس بحران سے کیسے نکلیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بڑا جھوٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(2)
بابر اعوان
جاوید حفیظ
جنگ، سازشیں اور پاکستان
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی کی قیمتوں کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایران، کچھ تلخ حقائق
سعود عثمانی
Dunya Bethak