چین:روبوٹ کی 10 کلو واٹ کی پاور لائن کی مرمت

  • عجائب دنیا
بیجنگ(نیٹ نیوز)چین نے حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ اس کے ایک روبوٹ نے کامیابی کے ساتھ انسان الیکٹریشن کی جگہ 10 کلو واٹ کی پاور لائن کی مرمت کی ہے ۔

ہوبئی الیکٹرک پاور ریسرچ انسٹیٹیوٹ اور وہان اسٹیٹ گرِڈ کی جانب سے بنایا گیا یہ روبوٹ الیکٹریشن رِجڈ انسولیشنز کو ہٹانے ، ذیلی تاروں کو مرکزی تار میں جوڑنے اور کنیکشنز عین مطابق کسنے کے لیے پریسائز لیزر کٹنگ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتا ہے ۔وہان اسٹیٹ گرڈ کے ایک ٹیکنیشین وو شِن کا کہنا تھا کہ یہ روبوٹ انتہائی پیچیدہ وائرنگ میں بھی سمت شناسی کر سکتا ہے اور اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ لوگوں کی بجلی سے اموات کے امکانات مکمل طور پر ختم کرتا ہے ۔یہ انقلابی اقدام ہوبئی کی کاؤنٹی چنگشین میں کیا گیا جس کا مقصد سخت ماحول میں بجلی سے متعلقہ امور انجام دینے والوں کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے ۔

 

