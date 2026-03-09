صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سائنسدانوں کا بلند ہوتی سطح سمندر بارے ہوشرُبا انکشاف

سائنسدانوں کا بلند ہوتی سطح سمندر بارے ہوشرُبا انکشاف

ایمسڑڈیم(نیٹ نیوز)نیدرلینڈز کے محققین نے تازہ ترین تحقیق میں انکشاف کیا ہے کہ ساحلی علاقوں پر سطح سمندر ایک فِٹ تک بڑھ چکی ہے ۔

تحقیق کے نتائج میں دنیا بھر میں ساحلی علاقوں میں رہنے والے کروڑوں لوگوں سے متعلق تحفظات کا اظہار کیا ہے ۔یہ خطرہ ماضی میں ماہرین کے تخمینہ لگائے گئے خطرے سے بہت زیادہ ہے ۔ساحلی پٹی پر بسنے والی آبادیاں سطح سمندر کے 6.5 فِٹ تک بلند ہونے کے خطرات کا شکار ہے جس کا مطلب ہے کہ بلند ہوتی سطح سے نمٹنے کے لیے موجودہ منصوبوں کو بہتر کرنا ہوگا۔سمندر کی بلند ہوتی سطح صرف انفرا سٹرکچر پر دباؤ اور جبری نقل مکانی کا ہی سبب نہیں ہوتی بلکہ طوفانوں کے شدت اختیار کرنے اور اس دوران سیلابوں کی صورتحال بدتر ہونے کا بھی سبب ہوتی ہے ، جو تیزی سے گرم ہوتی دنیا میں اب باقاعدگی کے ساتھ متوقع ہے ۔

 

