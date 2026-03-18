دوسرا ٹی ٹونٹی،نیوزی لینڈ نے جنوبی افریقا کو ہرا دیا

کیویز نے 175 رنز بنائے ،افریقی ٹیم 107 رنز پر ڈھیر،سیریز 1-1 سے برابر

ہیملٹن(سپورٹس ڈیسک)نیوزی لینڈ نے دوسرے ٹی ٹونٹی میچ میں جنوبی افریقا کو باآسانی شکست دے دی۔ہیملٹن میں کھیلے گئے میچ میں جنوبی افریقا نے ٹاس جیت کر میزبان نیوزی لینڈ کو پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی۔نیوزی لینڈ نے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 175 رنز بنائے ۔ ڈیوون کونوے 60 رنز بناکر نمایاں رہے جبکہ جوش کلارکس 9گیندوں پر 26رنز بناکر ناقابل شکست رہے ۔جنوبی افریقا کی جانب سے ویان ملڈر نے 2 جبکہ جیرالڈ کوئٹزے ، اوٹنیل بارٹمین، کیشو مہاراج اور جارج لنڈے نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔ہدف کے تعاقب میں جنوبی افریقی ٹیم 15.3 اوورز میں 107 رنز بناکر آل آؤٹ ہوگئی۔ جارج لنڈے 33 رنز بناکر نمایاں رہے ۔ نیوزی لینڈ کی جانب سے لوکی فرگیوسن اور بین سیئرز نے 3،3، مچل سینٹنر نے 2 جبکہ کو میکونچی اور جمی نیشم نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔دونوں ٹیموں کے مابین پانچ ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز 1-1 سے برابر ہوگئی ہے ۔تیسرا میچ 20 مارچ کو، چوتھا میچ 22 مارچ کو اور پانچواں میچ 25 مارچ کو کھیلا جائے گا۔ 

 

