بی سی بی انتخابات میں بے ضابطگیوں کی رپورٹ تیار

بی سی بی انتخابات میں بے ضابطگیوں کی رپورٹ تیار

ڈھاکہ (سپورٹس ڈیسک)بنگلہ دیش کے وزیر مملکت برائے امورِ نوجوانان و کھیل امین الحق نے کہا ہے کہ حکومت بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے انتخابی معاملات سے متعلق تحقیقاتی کمیٹی کی رپورٹ پر آئندہ لائحہ عمل طے کرنے سے قبل انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو باقاعدہ طور پر آگاہ کرے گی۔ امین الحق نے بتایا کہ 5 رکنی تحقیقاتی کمیٹی نے اپنی رپورٹ جمع کرا دی ہے ، جس کے فوری بعد ایک بین الوزارتی اجلاس طلب کیا گیا، جس میں رپورٹ کے مندرجات پر تفصیلی غور کیا گیا۔

انہوں نے کہا کہ رپورٹ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو ارسال کرنے کے بعد ہی حکومت اپنی آئندہ حکمت عملی کا اعلان کرے گی، تاہم انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ رپورٹ کب منظرِ عام پر لائی جائے گی۔ذرائع کے مطابق تحقیقاتی کمیٹی نے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے انتخابات کو شفاف اور منصفانہ بنانے کے لئے متعدد سفارشات پیش کی ہیں، جن پر عمل درآمد کے لئے اعلی سطح پر مشاورت جاری ہے ۔ یاد رہے کہ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے انتخابی عمل سے متعلق یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب کرکٹ کے بین الاقوامی معاملات میں شفافیت اور خودمختاری کو خاص اہمیت دی جا رہی ہے اور انٹرنیشنل کرکٹ کونسل اس حوالے سے قریبی نگرانی کر رہی ہے ۔

 

عجائب دنیا

روزمرہ کی اشیا میں چہرے نظر آتے ہیں تو جہ جانیں

اے آئی اب آواز سن کر کینسر کی نشاندہی کر سکتی ہے

ڈائنو سارز کیلئے 6 کروڑ 50 لاکھ سال بعد سوگ

معمر ترین فاختہ، امریکی پالتو پرندے کا ریکارڈ قائم

7000 سے زائد کمروں والا دنیا کا سب سے بڑا ہوٹل

25 سال سے ویران ائیرپورٹ مکمل شہر میں تبدیل

محمد اظہارالحق
ایک عبرتناک تصویر
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
بیس جہاز اور کالم نگار کی اوقات
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پاکستانی معیشت کب سدھرے گی؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
کفایت شعاری۔ دعوے اور حقائق
شاہد کاردار
رشید صافی
اقوامِ عالم کا امتحان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں! …(2)
حافظ محمد ادریس
