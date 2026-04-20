صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کھیلوں کی دنیا
ممکنہ تبدیلیوں میں دو شرائط پوری کرنے کی اجازت دینا شامل ہو سکتا ہے

لندن(سپورٹس ڈیسک)انگلینڈ کرکٹ بورڈ کھلاڑیوں کی اہلیت کے قوانین میں 2019 کے بعد پہلی بار تبدیلی پر غور کر رہا ہے ۔سات سال قبل ای سی بی نے قوانین میں نرمی کرتے ہوئے غیر ملکی پیدائش والے کھلاڑیوں کو انگلینڈ اور ویلز میں تین سال قیام کے بعد قومی ٹیم کے لیے کھیلنے کی اجازت دی تھی۔ تاہم اب ای سی بی مزید ترامیم پر غور کر رہا ہے تاکہ انگلینڈ کے قوانین آئی سی سی کے موجودہ معیار کے قریب لائے جا سکیں جس سے اہلیت کے عمل میں آسانی اور ٹیم کی مقابلہ بازی میں اضافہ ہو سکے ۔موجودہ قوانین کے تحت کھلاڑیوں کو تین شرائط پوری کرنی ہوتی ہیں،برطانوی شہریت، انگلینڈ یا ویلز میں پیدا ہونا یا تین سال قیام، اور پچھلے تین سال میں کسی مکمل رکن ملک میں مقامی یا بین الاقوامی کرکٹ نہ کھیلنا۔آئی سی سی کے قوانین میں صرف ایک شرط پوری کرنا کافی ہے ۔ممکنہ تبدیلیوں میں کھلاڑیوں کو صرف دو شرائط پوری کرنے کی اجازت دینا اور مقامی کھلاڑی کی حیثیت برقرار رکھنے والے افراد کے لیے قواعد کو آسان بنانا شامل ہو سکتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

آج کے کالمز

Dunya Bethak