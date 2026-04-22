کراچی کنگزکا لیگ سپنر زاہد محمود کو ٹیم میں شامل کرنے کا اعلان

زاہد 2024 اور 2025 کے سیزنز میں بھی کراچی کنگز کا حصہ رہ چکے ہیں

لاہور (سپورٹس ڈیسک ) کراچی کنگز نے ایچ بی ایل پی ایس ایل 11 کے بقیہ میچز کے لیے تجربہ کار لیگ سپنر زاہد محمود کو اپنی ٹیم میں شامل کرنے کا اعلان کر دیا ہے ۔ٹیم ترجمان کیمطابق زاہد محمود اس سے قبل بھی 2024 اور 2025 کے سیزنز میں کراچی کنگز کا حصہ رہ چکے ہیں۔ وہ اپنی شاندار لیگ سپن، تیز ٹرن اور موثر گوگلی کے باعث پہچانے جاتے ہیں اور مڈل اوورز میں وکٹیں لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو ٹیم کے لیے نہایت اہم ثابت ہو سکتی ہے ۔کراچی کنگز اس وقت 7میچز کے بعد 6پوائنٹس کے ساتھ ٹورنامنٹ میں موجود ہے ۔زاہد محمود کو ممکنہ طور پر خزیمہ بن تنویر کی جگہ ٹیم میں شامل کیا گیا ہے جو حال ہی میں یو اے ای کی شہریت ملنے کے بعد اب باقاعدہ یو اے ای کی ٹیم کا حصہ بن گئے ہیں۔ ٹیم اپنا اگلا میچ پشاور زلمی کے خلاف کل قذافی سٹیڈیم میں کھیلے گی ۔

 

مزید پڑہیئے

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج، تیزی، انڈیکس 959 پوائنٹس بڑھ گیا

ڈالر کی قدر میں کمی، تولہ سونا ایک ہزار روپے سستا

مرکنٹائل ایکسچینج میں 21.996 ارب روپے کے سودے

گورنر پنجاب اور سیکریٹری زراعت سے سنجینٹا کی سینئر قیادت کی ملاقات

پاک سعودیہ دو طرفہ تجارت کا حجم 3.503 ارب ڈالر رہا

سارک چیمبر کے صدر چندی راج ڈھکل کا ایف پی سی سی آئی کا دورہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
پیغام رسانی کافی نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سول سروسز اکیڈمی لاہور اور خواجہ آصف
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
کتابیں کیوں نہیں پڑھی جاتیں؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
مذاکرات کا دوسرا دور،امیدیں اور توقعات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
خاموش معاہدہ اور وائٹ ہاؤس کا جواب
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مساواتِ بنی آدم
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak