  • کھیلوں کی دنیا
بوسٹن میراتھن، کینیا کے جان کوریر کا نیا عالمی ریکارڈ

بوسٹن (سپورٹس ڈیسک ) کینیا کے مایہ ناز رنر جان کوریر نے بوسٹن میراتھن میں اپنی برتری برقرار رکھتے ہوئے نہ صرف مسلسل دوسری بار کامیابی حاصل کی بلکہ نیا عالمی ریکارڈ بھی قائم کر دیا۔۔۔

 29 سالہ جان کوریر نے مقررہ فاصلہ 2 گھنٹے ، 1 منٹ اور 52 سیکنڈ میں طے کر کے 2011 میں اپنے ہی ہم وطن جیوفری موٹائی کا بنایا گیا ریکارڈ توڑ دیا جبکہ خواتین کے مقابلے میں بھی کینیا کی حکمرانی برقرار رہی۔ کینیا کی شیرون لوکیڈی نے 2 گھنٹے ، 18 منٹ اور 51 سیکنڈ میں ریس جیت کر اپنے ٹائٹل کا کامیابی سے دفاع کیا۔ ایونٹ کی سب سے زیادہ توجہ طلب کارکردگی برطانیہ کی 33 سالہ ایتھلیٹ کیلی ہاگر تھیکرے کی رہی۔ 22 ہفتوں کی حاملہ ہونے کے باوجود انہوں نے 2 گھنٹے ، 43 منٹ اور 58 سیکنڈ میں دوڑ مکمل کر کے سب کو حیران کر دیا ۔

 

مزید پڑہیئے

جرم و سزا کی دنیا

ڈاکوؤں نے 5شہری لوٹ لئے ، 2گاڑیاں،3موٹرسائیکلیں چوری

پالتو کتے کے کاٹنے سے 9سالہ بچہ شدید زخمی ،مالک گرفتار،مقدمہ درج

شیخوپورہ :فائرنگ کے واقعات ،2خواتین قتل

شہری کو مرغا بنا کر تشدد،چیک پر دستخط ،2ملزم گرفتار

الیکٹرک بس کے ملازم کا لڑکی پر تشدد،ملزم برطرف،گرفتار

قصور، کالاشاہ کاکو:حادثات میں 5افراد جاں بحق، متعدد زخمی

آج کے کالمز

ایاز امیر
پیغام رسانی کافی نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
سول سروسز اکیڈمی لاہور اور خواجہ آصف
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
کتابیں کیوں نہیں پڑھی جاتیں؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
مذاکرات کا دوسرا دور،امیدیں اور توقعات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
خاموش معاہدہ اور وائٹ ہاؤس کا جواب
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مساواتِ بنی آدم
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
