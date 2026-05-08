صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیفا ورلڈکپ فائنل،20 لاکھ ڈالر کا ٹکٹ،ہاٹ ڈاگ ،ڈرنک مفت

  • کھیلوں کی دنیا
فیفا ورلڈکپ فائنل،20 لاکھ ڈالر کا ٹکٹ،ہاٹ ڈاگ ،ڈرنک مفت

لاہور(سپورٹس ڈیسک)فیفا کے صدر گیانی انفنٹینو کا کہنا ہے کہ فیفا ورلڈکپ فائنل کا ٹکٹ خریدنے پر ہاٹ ڈاگ اور ۔۔

کولڈ ڈرنک مفت ملے گی۔ انفنٹینو نے دلچسپ بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر کوئی شائق 20 لاکھ ڈالر کا ٹکٹ خریدتا ہے تو وہ ذاتی طور پر اسے ہاٹ ڈاگ اور کوک فراہم کریں گے ۔ انفنٹینو نے وضاحت کی کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ فیفا نے ٹکٹ اتنی قیمت پر فروخت کیے ہیں بلکہ امریکا میں ٹکٹ دوبارہ فروخت کرنے کی اجازت ہے جس کی وجہ سے قیمتیں کئی گنا بڑھ جاتی ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بلاول بھٹو وزیراعظم کیوں بننا چاہتے ہیں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
غلط فہمی دور ہو گئی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
راتیِں پورا پنڈ نئیں سُتا
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سی ایس ایس کا امرت دھارا
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
ہم ان کی قید سے چھوٹیں تو کس طرح چھوٹیں؟
آصف عفان
امیر حمزہ
بنیانٌ مرصوص اور امن کا گلدستہ
امیر حمزہ
Dunya Bethak