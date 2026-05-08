صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انوکھا گاؤں جہاں ہر پانچ میں سے ایک شخص جڑواں ہے

  • عجائب دنیا
انوکھا گاؤں جہاں ہر پانچ میں سے ایک شخص جڑواں ہے

کیرالہ(نیٹ نیوز)بھارت کی ریاست کیرالہ میں واقع ایک چھوٹا سا گاؤں کوڈنھی ان دنوں اپنی ایک انوکھی پہچان کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہوچکا ہے ۔

 اس گاؤں کو بھارت کا جڑواں شہر کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں کی تقریباً 20 فیصد آبادی جڑواں بچوں پر مشتمل ہے ۔ ایک ایسے ملک میں جہاں جڑواں بچوں کی پیدائش کی شرح دنیا میں سب سے کم سمجھی جاتی ہے ، وہاں اس گاؤں میں تقریباً 2 ہزار خاندانوں کے درمیان 400 سے 550 جڑواں جوڑے موجود ہیں۔ یہاں ہر ایک ہزار پیدائشوں میں سے 42 سے 45 جڑواں بچے ہوتے ہیں، جو کہ بھارت کی عام اوسط سے کہیں زیادہ ہے ۔یہ رجحان کئی دہائیوں سے جاری ہے اور ہر سال نئے جڑواں بچوں کی پیدائش ہوتی رہتی ہے ۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو خواتین یہاں سے شادی کے بعد دوسرے علاقوں میں چلی جاتی ہیں، وہاں بھی جڑواں بچوں کو جنم دینے کے واقعات سامنے آتے ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
بلاول بھٹو وزیراعظم کیوں بننا چاہتے ہیں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
غلط فہمی دور ہو گئی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
راتیِں پورا پنڈ نئیں سُتا
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سی ایس ایس کا امرت دھارا
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
ہم ان کی قید سے چھوٹیں تو کس طرح چھوٹیں؟
آصف عفان
امیر حمزہ
بنیانٌ مرصوص اور امن کا گلدستہ
امیر حمزہ
Dunya Bethak