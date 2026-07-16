تڈیج پوگاآر نے ٹور ڈی فرانس سائیکل ریس کادسواں مرحلہ جیت لیا
پیرس (سپورٹس ڈیسک)سلوینیا کے سائیکلسٹ تڈیج پوگاآر نے ٹور ڈی فرانس سائیکل ریس کا دسواں مرحلہ جیت لیا۔
دسویں مرحلے میں سائیکل سواروں نے فرانس میں اوریلاک سے لے لیوران تک کا 166.6کلو میٹر فاصلہ طے کرنا تھا۔ تڈیج پوگاآر نے فاصلہ 3 گھنٹے 58منٹ اور 08 سیکنڈ میں طے کرکے پہلی پوزیشن حاصل کی۔بیلجیئم کے سائیکل سوارریمکو ایوینیپول نے دوسری جبکہ فرانسیسی سائیکلسٹ پال سیکساس نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔
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