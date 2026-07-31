صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان انڈر 21ہاکی ٹیم نے عمان کو شکست دے دی

  • کھیلوں کی دنیا
پاکستان انڈر 21ہاکی ٹیم نے عمان کو شکست دے دی

لاہور (سپورٹس ڈیسک)پاکستان ہاکی فیڈریشن کے مطابق پاکستان کی انڈر 21 ہاکی ٹیم نے اپنے غیر ملکی دورے کا کامیاب آغاز کرتے ہوئے۔۔۔

 پانچ میچوں کی سیریز کے پہلے مقابلے میں عمان کی سینئر قومی ٹیم کو 2-0 سے شکست دے دی۔ترجمان نے بتایا کہ پاکستان کی جانب سے عبداﷲ نے پینلٹی سٹروک پر پہلا گول سکور کیا، جبکہ رانا سمیع نے شاندار فیلڈ گول کر کے ٹیم کی کامیابی یقینی بنائی۔انہوں نے کہا کہ یہ مقابلہ انتہائی سخت موسمی حالات میں کھیلا گیا، جہاں کھیل کے دوران درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تھا جبکہ شدید حبس کے باعث اس کی شدت 45 ڈگری سینٹی گریڈ تک محسوس کی جا رہی تھی۔ترجمان کے مطابق میچ ابتدا میں رات کے وقت شیڈول تھا، تاہم اچانک آنے والے سمندری بگولے سے مرکزی گراؤنڈ کو نقصان پہنچنے کے باعث انتظامیہ نے میچ کا وقت تبدیل کر دیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

برطانوی شخص کا ا یک منٹ میں فِش سٹکس کھانے کا ریکارڈ

کرتب دیکھاتے خاتون کا تیر شوہر کی گردن کو جا لگا

ایک سانس میں پانی کے اندر 86پش اپس کاعالمی ریکارڈ

برطانیہ:لائبریری کو 116برس بعد کتابیں واپس مل گئی

30سیکنڈ میں دل کی بیماریوں کا پتا لگانے والا ٹوائلٹ

اے آئی ڈراموں کیلئے چہرہ کرائے پر دیں،700 ڈالر کمائیں

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ایسے مزے اور کہاں ملتے ہیں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مون سون
رسول بخش رئیس
جاوید حفیظ
اور اب بلیو پاسپورٹ کی بے توقیری
جاوید حفیظ
اسد طاہر جپہ
میرا میلہ، میرا پنجاب
اسد طاہر جپہ
نسیم احمد باجوہ
عالمی سطح کا ریاضی دان
نسیم احمد باجوہ
امیر حمزہ
پاکستان اور توازن کا میزان
امیر حمزہ
Dunya Bethak