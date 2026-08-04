ٹین پن بالنگ چیمپئن شپ کی آرگنائزنگ کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا
اسلام آباد(سپورٹس ڈیسک)معرکہ حق آزادی کپ ٹین پن بالنگ چیمپئن شپ کی آرگنائزنگ کمیٹی کا اجلاس کل لیزر سٹی بالنگ کلب، صفا گولڈ ایف سیون مرکز، اسلام آباد ہوگا۔
جس صدارت پاکستان ٹین پن بالنگ فیڈریشن کے صدر و چیئرمین آرگنائزنگ کمیٹی اعجاز الرحمن کریں گے۔ اجلاس میں چیمپئن شپ کی تیاریوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ معرکہ حق آزادی کپ ٹین پن بالنگ چیمپئن شپ 8 سے 14 اگست تک لیزر سٹی بالنگ کلب، صفا گولڈ ایف سیون مرکز، اسلام آباد میں کھیلی جائے گی۔
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