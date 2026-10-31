فیفا انڈر 15 ورلڈ کپ اینڈ فیسٹیول پاکستان نے جبوتی کو 4-2سے ہرادیا
اسلام آباد(سپورٹس رپورٹر)فیفا انڈر 15 ورلڈ کپ اینڈ فیسٹیول میں پاکستان نے آخری میچ میں جبوتی کو دو کے مقابلے میں چار گول سے شکست دے دی۔
شاہینز نے ایونٹ کے دس میچز میں سے چار میں کامیابیاں حاصل کیں ۔ پاکستان فٹبال فیڈریشن کے صدر سید محسن گیلانی نے کامیابی پر کھلاڑیوں اور ٹیم مینجمنٹ کو مبارک باد دی اور ٹورنامنٹ میں ٹیم کی کارکردگی کو سراہا۔
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