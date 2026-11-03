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پلیئرآف سیریز کا ایوارڈ اعتمادمیں اضافے کاباعث:عرفات

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پلیئرآف سیریز کا ایوارڈ اعتمادمیں اضافے کاباعث:عرفات

دباؤ میں اعصاب پر قابو رکھنا اور درست فیصلے کرنا اہم ہوتا ہے :آل راؤنڈر

لاہور(سپورٹس ڈیسک )پاکستانی آل راؤنڈر عرفات منہاس نے کہا ہے کہ سہ ملکی ون ڈے سیریز میں پلیئر آف دی سیریز کا اعزاز حاصل کرنا اعتماد میں اضافے کا باعث ہے ۔لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ فائنل میں جلد وکٹیں گرنے کے بعد حسن نواز کے ساتھ شراکت قائم کرنے پر توجہ تھی، میچ کے دوران ہماری یہ بھی کوشش تھی کہ میچ کو آخری اوورز تک لے جائیں۔حسن نواز اور میں ایک دوسرے کی صلاحیتوں سے اچھی طرح واقف تھے اور ایک بڑے اوور نے میچ کا رخ ہمارے حق میں موڑ دیا۔آل راؤنڈر نے کہا ہے کہ دباؤ میں اعصاب پر قابو رکھنا اور درست فیصلے کرنا اہم ہوتا ہے۔

 

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