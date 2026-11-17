پاکستان نے نائیجیریا کو ہرا کر پولو ورلڈکپ کیلئے کوالیفائی کرلیا کیا
ابوجا(سپورٹس ڈیسک) پاکستان نے نائیجریا میں زون ای پلے آف کوالیفائرز میں پہلی پوزیشن حاصل کرکے اگلے سال فروری میں یوروگوئے میں ہونے والے پولو ورلڈکپ کے لیے کوالیفائی کرلیا۔
پاکستان نے نائجیریا میں زون ای پلے آف کوالیفائرز میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔کوالیفائرز کے تیسرے میچ میں پاکستان نے نائجیریا کو نو۔ پانچ سے شکست دی۔پاکستان نے چار ملکی کوالیفائر کے تینوں میچز جیت کر گروپ یں پہلی پوزیشن حاصل کی۔
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