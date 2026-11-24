شبمن گِل کا گیند سے متعلق قانون میں تبدیلی کا مطالبہ
لاہور(سپورٹس ڈیسک)بھارتی ٹیسٹ کپتان شبمن گل نے گیندوں کے معیار پر سوالات اٹھاتے ہوئے کرکٹ میں گیند کو چمکانے کے لیے دوبارہ تھوک کے استعمال کی اجازت دینے کا مطالبہ کردیا۔
شبمن گل کا کہنا تھا کہ وکٹ میں بولرز کے لیے مدد موجود نہ ہو اور دوسری جانب گیند بھی جلد نرم پڑ جائے تو بولرز کے لیے وکٹیں حاصل کرنا انتہائی مشکل ہوجاتا ہے ، اب کورونا کے دور کو گزرے سات سے آٹھ سال ہوچکے ہیں، اس لیے انہیں سمجھ نہیں آتا کہ اب تک اس پابندی کو برقرار کیوں رکھا گیا ہے۔
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