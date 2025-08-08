نوجوان نے 400شہریوں کے ساتھ نیا ملک بنا لیا
سڈنی(نیٹ نیوز)ویٹیکن سٹی کے بعد دنیا کا دوسرا سب سے چھوٹا ملک وجود میں آگیا۔20سالہ آسٹریلوی نوجوان نے 400شہریوں جنہیں اس سے قبل پاکٹ تھری قوم کے نام سے پہچانا جاتا تھا، کے ساتھ اپنا نیا ملک بنا لیا۔مذکورہ نوجوان نے خود کو فری ریپبلک آف ورڈیس کا صدر قرار دیا۔
ڈینیئل جیکسن نے 2019 میں ایک ایسی جگہ دریافت کی جو اس سے قبل کسی دوسرے ملک کے زیر انتظام نہیں تھی۔نیویارک پوسٹ کے مطابق یہ ایک چھوٹی سی قوم ہے جو کروشیا اور سربیا کے درمیان دریائے ڈینیوب کے کنارے ایک 125 ایکڑ جنگل میں آباد ہے ۔ ان کا اپنا جھنڈا، کابینہ اور کرنسی بھی ہے ۔فری ریپبلک آف ورڈیس میں کروشین، سربین کے علاوہ انگریزی زبان بولی اور سمجھی جاتی ہے ۔واضح رہے کہ یورپی ممالک سربیا اور کروشیا کے درمیان متنازعہ علاقے اور یہاں کے رہائشیوں کو پاکٹ تھری کہا جاتا ہے ۔