20سالہ بے روزگار راتوں رات کھربوں کا مالک بن گیا

  • عجائب دنیا
اتر پردیش(نیٹ نیوز)کیا ہو اگر آپ صبح سو کر اٹھیں اور آپ کے اکاؤنٹ میں اربوں، کھربوں روپے اچانک موصول ہوجائیں تو آپ کیا کریں گے ؟

ایسا ہی کچھ ہوا بھارتی ریاست اتر پردیش کے گاؤں دنکور کے 20 سالہ دیپال سنگھ کے ساتھ، یکم اگست کو اچانک دیپال کی آنجہانی والدہ کے اکاؤنٹ میں اتنی خطیر رقم موصول ہوئی کہ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔میڈیا رپورٹس کیمطابق 12ویں پاس دیپال سنگھ کا کہنا ہے اکاؤنٹ بیلنس چیک کرنے کے لیے بینک کی ایپ کھولی تو ان کے اکاؤنٹ میں کھربوں روپے موجود تھے ۔ انہوں نے بتایا کہ رقم گننا شروع کی تو 10 ارب کے بعد گنتی نہ آنے کی صورت میں ہاتھ کھڑ کردئیے ،دیپال سنگھ کا کہنا تھا اتنی خطیر رقم دیکھ کر سوچا کہ کسی دوسرے اکاؤنٹ میں رقم بھیج کر دیکھتا ہوں، 10 ہزار ٹرانسفر کرنے کی کوشش کی مگر نہیں ہوئے ، تو معلوم ہوا کہ بینک نے میرا اکاؤنٹ منجمد کر دیا۔

 

