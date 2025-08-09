صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • عجائب دنیا
نیو یارک سٹی(نیٹ نیوز)امریکا کے ایک مالی کا اُگایا گیا سورج مکھی کا پودا عالمی ریکارڈ بنانے کے قریب پہنچ گیا۔

امریکی ریاست انڈیانا کے شہر فورٹ وین سے تعلق رکھنے والے ایلکس بیبچ کے سورج مکھی کے پھول نے گزشتہ ہفتے 26 فٹ اور 8 انچز کی لمبائی تک پہنچ کر امریکا کا قومی ریکارڈ توڑا تھا۔ایلکس کا کہنا تھا کہ ان کے پودے کے سائز اضافہ جاری ہے اور گینیز ورلڈ ریکارڈ بنانے سے فُٹ بھر کی دوری پر ہے ۔ اس سے قبل یہ ریکارڈ 2014 میں جرمنی میں اگائے گئے 30 فٹ اور 1انچ کے سورج مکھی کے پاس تھا۔فورٹ وین کی شہری حکومت ایلکس کو پھول کی حفاظت کے لیے چیری پِکر فراہم کر کے ورلڈ ریکارڈ بنانے میں مدد کر رہی ہے ۔

 

