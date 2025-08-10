صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویوز کی دوڑ، پاکستانی انفلوئنسر نے مہنگی گاڑی توڑ دی

  • عجائب دنیا
لاہور(نیٹ نیوز)آج کل سوشل میڈیا پر ویوز، لائکس اور سبسکرائبرز کی چاہی ان چاہی دوڑ لگی ہوئی ہے ۔۔

اس دوڑ میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی خاطر سوشل میڈیا انفلوئنسرز کسی بھی حد تک جانے کو تیار رہتے ہیں ،ایسی ہی ایک ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا کی زینت بھی ہوئی ہے جس میں یو اے ای میں مقیم پاکستانی انفلوئنسر نے چند ویوز کی خاطر لاکھوں کا نقصان برداشت کرلیا، وائرل ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ سوشل میڈیا انفلوئنسر نے مہگی ترین گاڑی ‘آڈی’ کو توڑ دیا۔ اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم انسٹاگرام پر اب تک 31 ہزار سے زائد ویوز مل چکے ہیں۔قبل ازیں مذکورہ انفلوئنسر کی اور ویڈیو پوسٹ کی تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میری گرل فرینڈ نے مجھے دھوکا دے دیا ہے ، یہ گاڑی میں نے اس کے لیے خریدی تھی لیکن اب وہ نہیں رہی تو میں اسے توڑ دوں گا اگر مجھے اس ویڈیو پر 10 ہزار کمنٹس ملے تو۔

 

