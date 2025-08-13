صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واشنگٹن(نیٹ نیوز)17 سالہ ہوم سکول طالبہ نے 40 سال پرانی ریاضی کی تھیوری غلط ثابت کردی، اس طالبہ کو براہِ راست پی ایچ ڈی پروگرام میں داخلہ مل گیا۔۔

 امریکا سے تعلق رکھنے والی 17 سالہ ہوم سکول طالبہ ہنہ کائرو نے 40 سال پرانے ریاضیاتی مفروضے میزوہاتا ٹیکوچی کونجیکچر کو غلط ثابت کر کے ماہرین کو حیران کردیا۔یہ مفروضہ ہارمونک اینالیسز کے شعبے میں ایک پیچیدہ سوال ہے جو مڑی ہوئی سطحوں پر لہروں کے رویے سے متعلق ہے ۔ ہنہ نے اس کا حل تلاش نہیں کیا بلکہ ایک عملی مثال قائم کرکے یہ ثابت کر دیا کہ یہ مفروضہ درست ہی نہیں۔ہنہ نہ ہائی سکول سے فارغ التحصیل ہیں اور نہ ہی ان کے پاس کوئی ڈگری ہے ، لیکن اس کے باوجود انہیں براہِ راست یونیورسٹی آف میری لینڈ کے ریاضی کے پی ایچ ڈی پروگرام میں داخلہ دے دیا گیا ہے ، یہ ریاضی کی دنیا میں ایک نئی مثال ہے ۔

 

