ٹیکساس کی 14 سالہ مرغی سب سے عمر رسیدہ قرار
ٹیکساس(نیٹ نیوز)ٹیکساس کی ایک خاتون کی پالتو مرغی کو گنیز ورلڈ ریکارڈز نے باضابطہ طور پر 14 سال اور 69 دن کی عمر میں دنیا کی معمر ترین مرغی قرار دے دیا۔
لٹل ایلم کی سونیا ہل نے بتایا کہ انہوں نے پرل نامی اس مرغی کو 13 مارچ 2011ء کو اپنے ذاتی انکیوبیٹر میں انڈے سے نکالا تھا۔گنیز ورلڈ ریکارڈز نے 22 مئی کو پرل کی عمر کی تصدیق کی جس کے بعد اسے باضابطہ طور پر دنیا کی معمر ترین زندہ مرغی ہونے کا اعزاز حاصل ہوا ہے ۔ہل نے گنیز ورلڈ ریکارڈز کو بتایاکہ اس مرغی نے تمام مشکلات کو مات دے دی ہے کیونکہ زیادہ تر ایسٹر ایگر نسل کی مرغیاں اوسطاً 5 سے 8 سال تک زندہ رہتی ہیں۔انہوں نے بتایا کہ اب پرل کی نقل و حرکت محدود ہے ، اس لیے وہ اپنا زیادہ تر وقت خاندان کے لانڈری روم میں گزارتی ہے ، اسے لیونگ روم میں آنے کی اجازت ہے کیونکہ وہ ٹی وی دیکھنا پسند کرتی ہے ۔