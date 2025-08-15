صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمرے میں موجود روشنی سے توانائی کی پیداوار کا ریکارڈ

کمرے میں موجود روشنی سے توانائی کی پیداوار کا ریکارڈ

لندن(نیٹ نیوز)سائنس دانوں نے جدید جنریشن کے پیرووسکائٹ سولر سیلز کا استعمال کرتے ہوئے کمرے کے اندر موجود روشنی سے توانائی کی پیداوار کا نیا ریکارڈ بنا دیا۔

یونیورسٹی کالج لندن کے سائنس دانوں کی رہنمائی میں کام کرنے والی ٹیم کا کہنا تھا کہ یہ کامیابی ایک بیٹری سے پاک مستقبل تک لے جا سکتی ہے جہاں ریموٹ کنٹرول اور ہیڈفونز کو اطراف میں موجود مصنوعی روشنی سے چلایا جا سکے گا۔ پیروسکائٹ کو اس کی زبردست خصوصیات کی وجہ سے قابلِ تجدید توانائی میں انقلابی تبدیلی لانے کی صلاحیت رکھنے کی وجہ سے جانا جاتا ہے ۔ یہ خصوصیات اس کو روایتی سیلیکون سولر سیلز کے مقابلے میں زیادہ مؤثر انداز میں روشنی کو بجلی میں بدلنے میں مدد دیتے ہیں۔ یو سی ایل کے محققین نے کیمیکل روبیڈیم کلورائیڈ متعارف کرا کر ان ٹریپس کی کثافت کو کم کیا اور کمرے کے اندر موجود روشنی سے ریکارڈ توانائی پیدا کی۔

 

