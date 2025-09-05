صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سموسے نہ لانے پر بیوی نے شوہر کی دُرگت بنا ڈالی

  • عجائب دنیا
نئی دہلی (نیٹ نیوز)بھارتی ریاست اتر پردیش کے گاؤں پلیبھِت میں بیوی نے شوہر کو سموسہ نہ لانے پر شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ سنگیتا نے شیوم کو کام سے واپسی پر سموسے لانے کو کہا تھا۔

جب شوہر سموسہ لانا بھول گیا تو ناراضگی کے باعث سنگیتا نے اگلے دن اپنے گھر والوں کو بلایا اور ایک پنچایت بٹھائی گئی جس میں شوہر کو بیوی نے اپنے والدین اور ماموں کے ساتھ مل کر کھلی پنچایت کے دوران تشدد کا نشانہ بنایا ۔شوہر کی والدہ نے واقعے کے بعد پولیس میں ایف آئی ار درج کروائی جس میں سنگیتا کے والدین اور ماموں کو بھی شامل جرم کیا گیا جس کے بعد شدید تشدد کے الزام میں قانونی کارروائی کا آغاز کردیا گیا۔یہ واقعہ سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہوا ہے ، واقعہ بظاہر غیر معمولی لگتا ہے لیکن ایسے واقعات نے سوشل بحث میں گھریلو تنازعات کی نوعیت اور ان کے سماجی اثرات کو اُجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے ۔

 

