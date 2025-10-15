جن کی کبھی کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی ان بارے عجیب نظریہ
لاہور(نیٹ نیوز)ایک عجیب و غریب نظریہ آن لائن ٹرینڈ بن گیا ہے جس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ جن افراد کی کبھی کوئی ہڈی نہیں ٹوٹی، وہ یا تو کسی خاص روحانی حفاظت میں ہوتے ہیں یا ان کے کردار میں کچھ خاص ہوتا ہے۔۔۔
اور یہ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب وہ شخص ‘نیک اعمال’ کرتا ہو۔ تاہم میڈیکل سائنس اس نظریے کی ہمیشہ سے انکاری رہی ہے ۔ سائنس کے مطابق ہڈی ٹوٹنے کا تعلق نہایت زیادہ حد تک اتفاق، لاپرواہ حرکتیں، پتھر یا چوٹ لگنے سے ہے ۔ اگر آپ لوگ کم حادثات کرنے والے ہوں یا خطرناک جگہوں پر کم جائیں تو ہڈی ٹوٹنے کے امکانات کم ہوں گے ۔اسی طرح کچھ لوگ جینیاتی طور پر مضبوط ہڈیوں کے مالک ہوتے ہیں، مثلاً جن کی ہڈیاں کثیف ہوں، کولیسٹرول، کیلشیم اور وٹامن ڈی کا استعمال اچھا ہو، ورزش زیادہ ہو۔ یہ عوامل ہڈیوں کی مضبوطی بڑھاتے ہیں۔