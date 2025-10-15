صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بغیر آنسو بہائے پیاز کاٹنے کا آسان طریقہ دریافت

بغیر آنسو بہائے پیاز کاٹنے کا آسان طریقہ دریافت

نیو یارک(نیٹ نیوز)سائنسدانوں نے وہ طریقہ دریافت کیا ہے جس سے پیاز کاٹتے ہوئے آپ کو رونا نہیں پڑے گا۔امریکا کی کارنیل یونیورسٹی کی تحقیق میں بتایا گیا کہ کس طرح پیاز کو کاٹتے ہوئے تلخ مرکبات فضا میں خارج ہوتے ہیں اور انہیں کیسے روکا جاسکتا ہے ۔

تحقیق کے مطابق اگر آپ پیاز کاٹتے ہوئے رونے سے بچنا چاہتے ہیں تو اسے تیز دھار والے بلیڈ سے آہستگی سے کاٹنا چاہیے یا کاٹنے سے قبل اس پر تیل کی کوٹنگ کرنی چاہیے ۔اس تحقیق کا بنیادی مقصد یہ جاننا تھا کہ کس طرح پیاز کاٹتے ہوئے اشک آور کیمیکلز اس سبزی سے خارج ہوتے ہیں۔ محققین کے مطابق اگر آپ تیز دھار چھری استعمال کریں اور نرمی سے سبزی کو کاٹیں تو وہ مرکبات آنکھوں تک نہیں پہنچیں گے جو آپ کو رونے پر مجبور کرتے ہیں۔اس تحقیق کے نتائج جرنل پروسیڈنگز آف دی نیشنل اکیڈمیز آف سائنس میں شائع ہوئے ۔

 

