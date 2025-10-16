ایک وقت میں 17عورتوں سے عشق لڑانے والا پادری پکڑا گیا
لاہور(نیٹ نیوز)پیرو کے ایک کیتھولک پادری سیرو لوپیز نے 17 خواتین کے ساتھ خفیہ تعلقات کا بھانڈا پھوٹ جانے پر استعفیٰ دے دیا ۔سیرو لوپیز جو پیرو کے جُلائی نامی علاقے میں بحیثیت پادری کے خدمات انجام دے رہے تھے کے خواتین سے تعلقات اس وقت سامنے آئے جب ویٹیکن نے ان پر تحقیقات کا آغاز کیا۔۔۔
اس کیس میں ایک راہبہ اور ایک وکیل کی شمولیت کا بھی ذکر کیا گیا ہے جن کی جانب سے لگائے گئے الزامات نے ویٹیکن کی توجہ مبذول کروائی اور تفتیش شروع کی گئی،بعد ازاں پادری نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا جسے پوپ لیو XIV نے قبول کیا۔ استعفیٰ دینے کا عمل تفتیش اور اس حوالے سے خبریں منظرِ عام پر آنے کے بعد ہوا۔دوسری جانب پادری نے الزامات سے انکار کیا ہے اور انہیں بدنام کرنے والی ایک مہم قرار دینے کی کوشش کی ہے ۔