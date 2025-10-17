صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

برطانیہ،چھری کانٹے سے سموسہ کھانے کی ویڈیو وائرل

  عجائب دنیا
برطانیہ،چھری کانٹے سے سموسہ کھانے کی ویڈیو وائرل

لندن(نیٹ نیوز)برطانیہ سے تعلق رکھنے والے ‘سموسہ سپیشلسٹ’ کی چھری کانٹے سے سموسہ کھانے کی ویڈیو نے انٹرنیٹ پر کھلبلی مچا دی۔وائرل ہونے والی ویڈیو میں سپیشلسٹ نے ایک ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے افراد کو انتہائی پُرتکلف انداز میں چھری اور کانٹے سے سموسہ کاٹ کر دکھایا۔

اس نے کانٹے سے پہلے سموسے کو ایک جگہ روکا اور پھر انتہائی محتاط انداز میں چھری سے سموسے کو نوک کی جانب سے کاٹا۔انہوں نے وہاں بیٹھے لوگوں کو سموسے کا ٹکڑا کرنے کے بعد چٹنی چمچے سے پی کر بھی دکھائی۔وائرل ہونے والی ویڈیو کو سوشل میڈیا پر ساڑھے پانچ لاکھ سے زیادہ افراد نے دیکھ لیا ہے ۔سوشل میڈیا پر سموسہ سپیشلسٹ کے اس انداز کو کافی سراہا جا رہا ہے اور صارفین اس طریقے کو بہتر بھی قرار دے رہے ہیں۔

 

