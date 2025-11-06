صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • عجائب دنیا
بھارت:رکشہ میں لگژری تبدیلیاں، دیکھنے والے حیران

مہاراشٹر(نیٹ نیوز)بھارت میں ایک تخلیقی آٹو ڈرائیور نے اپنی تین پہیوں والی عام سواری کو اس انداز میں تبدیل کر دیا سوشل میڈیا کے مطابق لوگ اسے لگژری آٹو کہنے لگے۔۔۔

یہ انوکھا کارنامہ مہاراشٹر کے ضلع امراوتی کے علاقے بدنیرا کے ایک آٹو ڈرائیور نے انجام دیا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔یہ کوئی عام رکشہ نہیں، ڈرائیور نے اپنے آٹو کو مکمل طور پر نئی شکل دی ہے ، جس میں اے سی، پاور ونڈوز، کنورٹیبل سیٹیں اور انفوٹینمنٹ سسٹم جیسی سہولیات شامل ہیں۔آٹو میں چار دروازے بھی لگائے گئے ہیں، جس سے یہ ایک کار جیسا لگتا ہے ۔آرام کے لحاظ سے بھی یہ منفرد ہے ، پچھلی سیٹ بستر میں تبدیل ہو جاتی ہے ، جو طویل سفر کے لیے نہایت موزوں ہے ، ساتھ ہی پچھلے حصے میں سامان رکھنے کی جگہ بھی دی گئی ہے ، جو عام رکشوں میں نہیں ہوتی۔ 

 

