1950 کے بیٹ مین کے ملبوسات مہنگے داموں نیلام
نیو یارک سٹی(نیٹ نیوز)امریکی نیلامی گھر ہیریٹیج آکشن نے 1966 کی دہائی کے ٹی وی سیریز بیٹمین سے جڑے اصلی ملبوسات یعنی بیٹ مین اور رابن کے سوٹ بہت مہنگے داموں میں نیلام کیے گئے ہیں۔۔۔
سوشل میڈیا کے مطابق یہ ملبوسات ایک نجی مجموعے سے لے کر نیلامی کا حصہ بنے ۔ اس سے قبل یہ مجموعہ ایک شہری کے پاس تھا جو کہ ڈاکٹر ہیں اور نام سٹیورٹ برکویٹر کی ملکیت میں تھا۔اس نیلامی میں بیٹمین اینڈ رابن کے ملبوسات تقریباً 575,000 ڈالرز میں نیلام ہوئے جو پاکستانی کرنسی میں 16 کروڑ 22 لاکھ 93 ہزار بنتے ہیں۔سوشل میڈیا کے مطابق اس سے قبل بھی اس طرح کے ملبوسات نے ریکارڈ قیمتیں بنائی ہیں۔ یہ حالیہ ملبوسات 1966 کی دہائی کی ٹی وی سیریز سے تعلق رکھتے ہیں، نہ کہ 1966 کی دہائی سے ۔