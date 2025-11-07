بلی کے بار بار پڑوس جانے پر خاتون پر 3لاکھ کا جرمانہ
پیرس (نیٹ نیوز)فرانس کے جنوبی حصے میں واقع شہرایگڈے میں ایک خاتون پر ان کی بلی کے پڑوسی کے باغ میں بار بار جانے پر جرمانہ عائد کیا گیا ہے ۔ بلی کا نام ریمی ہے اور مالکہ خاتون کا نام ڈومینیک بتایا گیا ہے ۔
ہوا کچھ یوں کہ پڑوسی نے شکایت کی کہ بلی بار بار ان کے باغ میں گھستی ہے ، گندگی کرتی ہے اور گیلے پلستر پر پنجے کے نشانات چھوڑتی ہے ۔ عدالت نے خاتون کو تقریباً 1,250 یورو کا جرمانہ عائد کیا ہے ، جو امریکی ڈالر کے حساب سے تقریباً $1,400 کے برابر ہیں اور پاکستانی روپوں میں 3 لاکھ 93 ہزار۔ اس کے علاوہ، عدالت نے فیصلہ دیا کہ اگر بلی دوبارہ پڑوسی کے باغ میں جائے گی تو مالکہ کو ہر واقعے کے لیے 30 یورو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ یہ ایک غیر معمولی کیس ہے کیونکہ عام طور پر پالتو جانوروں کے آزاد چلنے پھرنے پر اس قدر جرمانہ دئیے جانے کی مثال کم دیکھنے کو ملتی ہے ۔