صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بلی کے بار بار پڑوس جانے پر خاتون پر 3لاکھ کا جرمانہ

  • عجائب دنیا
بلی کے بار بار پڑوس جانے پر خاتون پر 3لاکھ کا جرمانہ

پیرس (نیٹ نیوز)فرانس کے جنوبی حصے میں واقع شہرایگڈے میں ایک خاتون پر ان کی بلی کے پڑوسی کے باغ میں بار بار جانے پر جرمانہ عائد کیا گیا ہے ۔ بلی کا نام ریمی ہے اور مالکہ خاتون کا نام ڈومینیک بتایا گیا ہے ۔

ہوا کچھ یوں کہ پڑوسی نے شکایت کی کہ بلی بار بار ان کے باغ میں گھستی ہے ، گندگی کرتی ہے اور گیلے پلستر پر پنجے کے نشانات چھوڑتی ہے ۔ عدالت نے خاتون کو تقریباً 1,250 یورو کا جرمانہ عائد کیا ہے ، جو امریکی ڈالر کے حساب سے تقریباً $1,400 کے برابر ہیں اور پاکستانی روپوں میں 3 لاکھ 93 ہزار۔ اس کے علاوہ، عدالت نے فیصلہ دیا کہ اگر بلی دوبارہ پڑوسی کے باغ میں جائے گی تو مالکہ کو ہر واقعے کے لیے 30 یورو جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ یہ ایک غیر معمولی کیس ہے کیونکہ عام طور پر پالتو جانوروں کے آزاد چلنے پھرنے پر اس قدر جرمانہ دئیے جانے کی مثال کم دیکھنے کو ملتی ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

پیپلز پارٹی فوجی عہدوں کے متعلق ترمیم کی حامی:آرٹیکل243میں جوائنٹ چیفس آف سٹاف کے نئے لقب،نیشنل سٹرٹیجک کمانڈ اور فیلڈ مارشل کے عہدوں کی حمایت کرینگے،بلاول،دیگر تجاویز مسترد

استنبول میں افغانستان کے پاکستان سے مذاکرات،چمن بارڈ پر فائر بندی کی خلاف ورزی

فیلڈ مارشل عاصم منیر سے برطانوں آرمی چیف کی ملاقات،دفاعی تعاون بڑھانے پر بات چیت

وزیراعلیٰ سے چینی وفد کی ملاقات:مریم نواز لندن پہنچ گئیں،آج برازیل روانگی

مزید تھانے بنانے سے بات نہیں بنے گی،پولیس کو ٹھیک ہونا پڑیگا:لاہور ہائیکورٹ

اسلام آباد سے 25کروڑ افراد کیلئے کچھ کرنا ممکن نہیں،چھوٹے صوبے بنانا ہونگے:میاں عامر محمود

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
لندن سے نیویارک تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نیویارک‘ نیویارک
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins… (2)
بابر اعوان
آصف عفان
ہوش دلاؤ نوٹس
آصف عفان
جویریہ صدیق
ڈینگی پھر حملہ آور
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
سید الانبیاءﷺ اور عالمی امن
امیر حمزہ
Dunya Bethak