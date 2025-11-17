صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راجستھان میں اونٹ گاڑی کی چھت توڑ کر اندر پھنس گیا

  • عجائب دنیا
راجستھان میں اونٹ گاڑی کی چھت توڑ کر اندر پھنس گیا

ممبئی(شوبز ڈیسک)بھارتی ریاست راجستھان کے شہر جودھپور میں ایک خوفناک حادثہ پیش آیا، جس میں ایک کار کی اونٹ سے ٹکر ہوگئی اور اونٹ گاڑی کی چھت توڑ کر اندر پھنس گیا۔۔۔

 حادثے میں ڈرائیور اور اونٹ دونوں زخمی ہوگئے ۔واقعے کی ویڈیو اور تصاویر میں دیکھا جاسکتا ہے کہ اونٹ کا سر اور اوپری دھڑ کار کی چھت اور ونڈ سکرین توڑتے ہوئے اندر گھس گیا اور جانور مسلسل خود کو آزاد کرانے کی کوشش کر رہا ہے ۔عینی شاہدین کے مطابق ایک اونٹ اچانک سڑک پر آگیا، جس کے باعث گاڑی کے ڈرائیور کو بریک لگانے کا موقع نہ ملا اور گاڑی زور دار ٹکر کے باعث تباہ ہوگئی، اس کا بمپر، بونٹ اور ونڈ سکرین مکمل طور پر چکنا چور ہوگئے ۔ ٹکر کی شدت سے گاڑی کی چھت اور فرنٹ شیشہ ٹوٹ کر اندر دھنس گئے ، جس کے باعث اونٹ گاڑی میں بری طرح پھنس گیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پاکستان تیسرے ون ڈے میں بھی کامیاب،سری لنکا وائٹ واش

رائزنگ سٹار ایشیا کپ: پاکستان کی بھارت کو عبرت ناک شکست

نیوزی لینڈ نے پہلے ون ڈے میں ویسٹ انڈیز کو ہرا دیا

کولکتہ ٹیسٹ، بھارت 93 رنز پر ڈھیر، افریقا کی تاریخی فتح

بلائنڈ ویمن کرکٹ ورلڈ کپ، بھارت نے پاکستان کو 8وکٹ سے ہرا دیا

اعصام الحق کواے ٹی پی یادگاری شیلڈ سے نواز دیا گیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak