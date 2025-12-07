صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

طیاروں کی ہوا میں موجود بیکٹیریا بے ضرر ہوتے ہیں

  • عجائب دنیا
طیاروں کی ہوا میں موجود بیکٹیریا بے ضرر ہوتے ہیں

الِینوائے (نیٹ نیوز)نئی تحقیق کے مطابق جراثیم سے ڈرنے والے افراد اب ہسپتال یا جہاز میں جاتے ہوئے واقعی سکون کا سانس لے سکتے ہیں۔جرنل مائیکرو بائیوم میں شائع تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ۔۔۔

ہوائی جہازوں اور ہسپتالوں کی ہوا میں زیادہ تر بے ضرر مائیکروبز پائے جاتے ہیں جو عام طور پر انسانی جلد سے تعلق رکھتے ہیں۔محققین کے مطابق اس جدید تحقیق میں ہوائی سفر کرنے والوں اور صحت کی دیکھ بھال کرنے والے عملے کے پہنے گئے ماسک کی بیرونی سطح پر موجود جراثیم کے نمونوں کا تجزیہ کیا گیا۔امریکی ویسٹرن یونیورسٹی کی ایسوسی ایٹ پروفیسر ایریکا ہارٹمن کا کہنا تھا کہ مجموعی طور پر ٹیم نے 407 مختلف مائیکروب کی انواع کا پتہ لگایا۔ایریکا ہارٹمن نے بتایا کہ کچھ حد تک غیر متوقع طور پر یہ بیکٹیریا وہ اقسام تھیں جو ہم عام طور پر اندرونی ہوا سے منسلک کرتے ہیں اور اندرونی ہوا ویسی ہی ہوتی ہے جیسی انسانی جلد۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

پارلیمنٹ میں پی ٹی آئی کیخلاف اہم فیصلہ : ریاستی اداروں کیخلاف تقاریر، گھیرائو گالم گلوچ یا عمران کی تصاویر لانے پر رکنیت معطل : قائم مقام چیئرمین سینیٹ

ترقی کا سفر شروع، اگلا الیکشن بھی جیتیں گے : شہباز شریف ، پنجاب میں کھربوں کے منصوبے، پختونخوا میں کھنڈرات کے آثار : مریم نواز

پختونخوا، بلوچستان میں آپریشن، فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے 14 دہشتگرد ہلاک : کمانڈر نے 100 ساتھیوں سمیت ہتھیار ڈال دیئے

قومی کھیلوں کا رنگا رنگ آغاز : نوجوان ہمارا مستقبل، ملک وقوم کی ترقی میں اہم کردار ادا کرینگے : بلاول

محسن نقوی، نٹیلی بیکر کی ملاقات: انسداد منشیات، غیر قانونی امیگریشن روکنے پر اتفاق

پشاور ہائیکورٹ نے وکلا کی عدالتی ہڑتال اور بائیکاٹ کو غیر قانونی قرار دیدیا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
قوم اور فوج کا ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ذکر اُس کا اور اضطراب اپنا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اقتدار اور اختیار کی لڑائی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
شخصی انا یا قومی مفاد؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹریفک جرمانے اور عوام
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سرکریک کو ہتھیانے کے بھارتی عزائم بے نقاب
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak