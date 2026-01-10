صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکا،ہر ہفتے 3ہزار ڈالر کا لنچ، ملازمین کا انوکھا باس

  • عجائب دنیا
امریکا،ہر ہفتے 3ہزار ڈالر کا لنچ، ملازمین کا انوکھا باس

لاس اینجلس (نیٹ نیوز)لاس اینجلس سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان سی ای او جون ہو کی ایک پوسٹ نے دنیا بھر میں ورک کلچر پر ایک نئی بحث چھیڑ دی ہے ۔

جون ہر ہفتے تقریباً 3 ہزار ڈالر خرچ کر کے اپنی 30 رکنی ٹیم کو ایک بہترین لنچ کرواتے ہیں، اور ان کے نزدیک یہ خرچ نہیں بلکہ ان کی زندگی کی بہترین سرمایہ کاری ہے ۔انسٹاگرام پر کی گئی اپنی پوسٹ میں جون ہو نے صاف الفاظ میں کہا کہ تلخ سچ یہ ہے کہ اعلیٰ کارکردگی والی ٹیم وہی ہوتی ہے جو خود کو اچھا محسوس کرتی ہو ان کی سوچ نہایت واضح ہے ۔ ان کے نزدیک اعلیٰ کارکردگی محض دباؤ یا سخت نظم و ضبط کا نتیجہ نہیں ہوتی، بلکہ ایسی فضا سے جنم لیتی ہے جہاں لوگ خود کو اچھا محسوس کریں لیکن وہ اہلیت بھی رکھتے ہوں۔جون کا ماننا ہے کہ ثقافت کی بنیاد نمائشی سہولتوں پر نہیں۔ بلکہ ایسے ماحول پر ہوتی ہے جو باصلاحیت افراد کو آزادی اور اعتماد دے کہ وہ اپنا بہترین کام کر سکیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
قومی مکالمے کا آغاز
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
آبادی‘ موسمیاتی تبدیلیاں اور آنے والے دن
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بنگلہ دیش انتخابات: بی این پی‘ جماعت اسلامی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کاش ایسا ہوجائے!
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پاکستان کی ڈیٹرنس انڈسٹری کا دور
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
سکیورٹی سٹیٹ
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak