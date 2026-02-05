صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

طبی میدان میں تاریخی انقلاب، خون کے خلیے تخلیق

لندن(سپورٹس ڈیسک)سائنسدانوں نے کیمبرج یونیورسٹی میں ایک تاریخی تجربہ کامیابی سے مکمل کیا ہے، جس میں انسانی سٹیم سیلز کی مدد سے لیبارٹری میں خون کے خلیے تخلیق کیے گئے۔

تحقیق کے مطابق اس جدید تکنیک سے انسانی ابتدائی نشوونما کے مراحل کی نقل ممکن ہوئی ہے، جو عام طور پر حمل کے چوتھے اور پانچویں ہفتے میں رونما ہوتے ہیں اور براہِ راست مشاہدہ مشکل ہوتا ہے ۔تحقیقاتی ٹیم نے سٹیم سیلز سے تین ڈھانچے تیار کیے، جنہیں ہیماٹوئڈ کہا جاتا ہے۔ یہ ڈھانچے خود بخود منظم ہو کر تقریبا دو ہفتوں میں خون پیدا کرنے لگے۔ یہ ماڈل انسانی جسم میں خون اور دیگر بافتیں بنانے والے اہم خلیات کی پیدائش کرتا ہے ۔تحقیق کے دوران محققین نے دیکھا کہ آٹھویں دن تک ایسے خلیے وجود میں آئے جو دل کے دھڑکنے جیسی خصوصیات رکھتے ہیں، جبکہ تیرہویں دن سرخ خون کے خلیے واضح ہو گئے۔

