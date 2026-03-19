عام زندگی کیساتھ جنگوں میں بھی اے آئی کا استعمال بڑھ گیا

واشنگٹن(نیٹ نیوز)مصنوعی ذہانت عام زندگی کے ساتھ ساتھ جنگوں میں بھی اپنی جگہ بنا رہی ہے ۔

 امریکی فوج نے خود ایران کے خلاف حالیہ جنگ اور وینزویلا میں صدر مادورو کی گرفتاری کیلئے اے آئی کے استعمال کی تصدیق کی۔ غیرملکی میڈیارپورٹ کے مطابق ماہرین کا کہنا ہے جنگ کے دوران زندگی اور موت کے فیصلے مشینوں سے کروانا سنگین المیے کا باعث بن سکتا ہے ۔جدید جنگ اب صرف ہتھیاروں کی نہیں رہی یہ ڈیٹا، الگوریتھم اور مصنوعی ذہانت کی جنگ بن چکی ہے ، امریکی فوج نے ایران کے خلاف جنگ میں جدید اے آئی ٹولز کے استعمال کی تصدیق کی۔وینزویلا میں بھی امریکی فوج نے تیز ترین آپریشن کیلئے اے آئی کا استعمال کیا تھا، جو سیٹلائٹ، ڈرون اور دیگر ڈیٹا کا چند سیکنڈ میں تجزیہ کر لیتے ہیں۔ اے آئی کی مدد سے اہداف کی شناخت اور حملوں کے فیصلے کی رفتار کئی گنا بڑھ گئی ہے ۔

جرم و سزا کی دنیا

وارداتیں:شہری لاکھوں روپے ،گاڑیوں ، موبائل فونز سے محروم

رکشہ اورٹرک میں تصادم ، میاں بیوی سمیت 4جاں بحق

اسلحہ برآمد ہونے پر ملزم کو گرفتار کر لیا

شناختی کارڈ کا غیر قانونی استعمال ، ملزم پر مقدمہ

پراپرٹی کی جعلی اور بوگس دستاویزات بنانے پر مقدمہ

اہلخانہ کی غیر موجودگی میں گھر سے نقدی، سامان چوری

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
لائبریریاں یا پروٹوکول؟؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ادھر روز نیا کٹا کھل جاتا ہے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ظلم اورہمارا نظامِ اخلاق
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ایران امریکہ جنگ ختم ہونے والی ہے؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
ہمیں کھاتا ہوا کھانا
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
کیا غریبوں کی عید ہو گی؟
جویریہ صدیق
