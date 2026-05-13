امریکا:شوہر کی پرانی گاڑی نے اہلیہ کی قسمت چمکا دی
میری لینڈ (نیٹ نیوز)امریکا کی ریاست میری لینڈ کی ایک خاتون کے لیے ان کے شوہر کی پرانی گاڑی خوش قسمتی لے آئی۔۔۔
خاتون کا کہنا ہے کہ اُن کے شوہر ایک پرانی گاڑی کو گھر کے باہر کھڑا رکھتے تھے ، جسے وہ ہمیشہ بدنما اور فضول سمجھتی تھیں اور کافی عرصے سے اپنے شوہر کو اسے ہٹانے کا کہہ رہی تھیں۔ایک دن اُن کی نظر گاڑی کی نمبر پلیٹ پر درج نمبروں پر پڑی، تو انہوں نے سوچا کیوں نہ یہی نمبر لاٹری میں آزما لیا جائے ۔انہوں نے ایک سال سے زیادہ عرصے تک انہی نمبروں کے ساتھ پِک 5 لاٹری کھیلی اور آخرکار قسمت نے ساتھ دے دیا۔خاتون نے ٹکٹ کے ذریعے 50 ہزار ڈالر کا انعام جیت لیا۔خاتون کا کہنا تھا کہ یہ رقم گھریلو بل ادا کرنے اور اپنے پوتے پوتیوں پر خرچ کرنے کے لیے استعمال کریں گی۔