صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئی فون نے ٹریفک حادثے کے بعد خاتون کی زندگی بچالی

  • عجائب دنیا
آئی فون نے ٹریفک حادثے کے بعد خاتون کی زندگی بچالی

نیو یارک(نیٹ نیوز)ایپل کمپنی کے آئی فون کا وہ حیرت انگیز فیچر جو آپ کی زندگی کا بچا سکتا ہے ۔ جی بالکل ایسا ہی ہوا ہے ۔۔۔

ایک خاتون کے ساتھ، جو کئی فٹ بلندی سے اپنی کار کے ساتھ نیچے گری جسے اس کے آئی فون کی مدد سے ریسکیو کیا گیا۔میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈینبی شائر سے تعلق رکھنے والی نتالیہ سڈورسکا نامی خاتون پہاڑی علاقے میں گاڑی چلا رہی تھیں اور گاڑی کنٹرول سے باہر ہونے کے بعد 330 فٹ گہرائی میں جاگری، جیسے ہی خاتون کو ہوش آیا اس نے دیکھا گاڑی میں آگ لگ رہی ہے اور پھر وہ ہمت کرکے گاڑی سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوگئیں۔ آئی فون نے حالات کو جانچتے ہوئے اپنا Crash Detection feature خودکار طور پر آن کیا اور ہنگامی نمبروں پر لوکیشن کے ساتھ اطلاع دی جس کے بعد20 منٹ میں ایمرجنسی سروس خاتون کو ریسکیو کرنے پہنچ گئی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

آسٹریلوی کپتان مچل مارش پاکستان کیخلاف سیریز سے باہر

وائٹ بال آسٹریلوی پیس اٹیک آئی پی ایل میں مصروف

پاکستانی پلیئرز سے ہاتھ ملانے کا امکان نہیں:بی سی سی آئی

امریکا کے انکار کے بعد میکیسکو ایرانی ٹیم کی میزبانی کیلئے تیار

نیشنل جونیئر ایتھلیٹکس چیمپئن شپ 7جون سے شروع ہوگی

بابر اعظم کی دنیا بھر کے مسلمانوں کیلئے امن اور برکتوں کی دعا

آج کے کالمز

ایاز امیر
سلگتے ارمان اپنے بھی تو ہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
دو سپاہی اور ایک گداگر
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
2026-27ء کا بجٹ اور تعلیم
شاہد صدیقی
سلمان غنی
وزیراعظم کے دورۂ چین کے ثمرات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
قربانی، احساس اور انسانیت
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
یوم النحر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak