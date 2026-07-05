صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

برطانیہ:سنڈی کے لباس میں دوڑ کر ریکارڈ بنانے کی کوشش

  • عجائب دنیا
برطانیہ:سنڈی کے لباس میں دوڑ کر ریکارڈ بنانے کی کوشش

لندن(نیٹ نیوز)برطانیہ کے رننگ کلب کے 10 اراکین نے ایک ہی سنڈی کے لباس میں ہاف میراتھن دوڑ مکمل کر کے گنیز ورلڈ ریکارڈ بنانے کی کوشش کی ہے ۔

ٹٹبری رننگ کلب کے اراکین نے ڈربی میں منعقد ہونے والی راماتھون ہاف میراتھن میں تقریباً 60 فٹ لمبا سنڈی نما لباس پہن کر حصہ لیا۔ یہ لباس بچوں کی کھیلنے والی سرنگوں کے مختلف حصوں کو جوڑ کر تیار کیا گیا تھا۔کلب کے رکن کریگ روبسن کے مطابق ٹیم کو مقابلے سے قبل ایک ساتھ پریکٹس کرنے کا موقع نہیں ملا، جس کی وجہ سے اس چیلنج کو مکمل کرنا آسان نہیں تھا۔ ٹیم نے نصف میراتھن 2 گھنٹے ، 8 منٹ اور 51 سیکنڈ میں مکمل کی جس کے بعد انہوں نے گنیز ورلڈ ریکارڈز میں 10 افراد کے مشترکہ لباس میں تیز ترین ہاف میراتھن مکمل کرنے کے ریکارڈ کے لیے درخواست جمع کرا دی ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

کئی شہر ی لٹ گئے ،چورڈاکو لاکھوں روپے ،سامان لوٹ کرفرار

نواب ٹائون:نومولود کو دفنانے کی کوشش ناکام، 3 ملزم گرفتار

شیخوپورہ:فائرنگ سے 17سالہ نوجوان قتل، دوسرا زخمی

قصور :گھریلو ناچاقی پر 20 سالہ لڑکی نے خودکشی کرلی

دانہ سر بس حادثہ:بس کمپنی اور ڈرائیور کیخلاف مقدمہ درج

راہوالی :اوباش نے 18سالہ لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا

آج کے کالمز

ایاز امیر
یہ کمزوری کا سبق پتا نہیں کہاں سے آیا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گورا گورنر‘ ہندوستانی مجسٹریٹ
رؤف کلاسرا
کنور دلشاد
طاقتور آئینی منصب
کنور دلشاد
رشید صافی
مضبوط پاکستان
رشید صافی
عمران یعقوب خان
العطش العطش
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
طالبان حکومت کا معاندانہ رویہ
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak