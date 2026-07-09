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ریچھ ہوٹل کے بند کمرے کا دروازہ توڑ کر اندر گھس گیا

  • عجائب دنیا
ریچھ ہوٹل کے بند کمرے کا دروازہ توڑ کر اندر گھس گیا

تبت (نیٹ نیوز)چین کے صوبے تبت میں ایک بھورا ریچھ ایک ہوٹل میں گھس آیا اور اس نے ایک بند کمرے کا دروازہ زبردستی توڑ کر اندر داخل ہوگیا، اس کمرے میں دو مہمان موجود تھے ۔

نگچو نامی علاقے میں واقع اس ہوٹل کے سکیورٹی کیمرے میں ہفتے کے روز ریچھ ہوٹل کی ایک راہداری میں گھومتا ہوا نظر آیا اور پھر ایک کمرے میں جہاں مہمان موجود تھے دروازے کو زور لگا کر توڑتے ہوئے اندر داخل ہو گیا۔کمرے میں موجود مہمانوں نے بتایا کہ وہ چند سیکنڈ تک ریچھ کو دیکھتے رہے ، جس کے بعد وہ خود ہی کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہوٹل کے مالک نے ٹارچ اور دیگر آلات کی مدد سے ریچھ کو ڈرایا اور عمارت سے باہر بھگا دیا۔ ہوٹل انتظامیہ کا کہناہے کہ آئندہ ریچھوں کو ہوٹل کے اندر آنے سے روکنے کے لیے مزیدسخت حفاظتی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔

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